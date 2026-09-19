Азербайджан увеличил производство обуви более чем на 44%

В Азербайджане в январе-августе текущего года произведено 828,1 тыс. пар обуви, что на 44,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, только в августе в стране произведено 118 тыс. пар обуви, что на 41,3% больше по сравнению с показателем годичной давности.

На 1 сентября текущего года на складах промышленных предприятий имелся запас готовой продукции в объеме 87,9 тыс. пар.

В 2025 году в Азербайджане произведено 1 млн 79 тыс. пар обуви, что на 0,7% меньше по сравнению с 2024 годом.