Азербайджан увеличил производство кожи на 51,3%
Промышленность
- 27 сентября, 2025
- 15:40
В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 39,8 тыс. квадратных метров обработанной кожи.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 51,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 1 сентября этого года, в Азербайджане имелся запас готовой продукции в объеме 137,9 тыс. квадратных метров.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 64,5 тыс. квадратных метров кожи, что на 0,6 % больше по сравнению с 2023 годом.
