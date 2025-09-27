Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Азербайджан увеличил производство кожи на 51,3%

    Промышленность
    • 27 сентября, 2025
    • 15:40
    Азербайджан увеличил производство кожи на 51,3%

    В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 39,8 тыс. квадратных метров обработанной кожи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 51,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    По состоянию на 1 сентября этого года, в Азербайджане имелся запас готовой продукции в объеме 137,9 тыс. квадратных метров.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 64,5 тыс. квадратных метров кожи, что на 0,6 % больше по сравнению с 2023 годом.

    Госкомстат производство
    Azərbaycan dəri istehsalını 51 %-dən çox artırıb

    Последние новости

    16:48

    В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

    В регионе
    16:48

    Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений

    Внешняя политика
    16:43
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал

    Индивидуальные
    16:31

    Главы МИД Армении и Кубы обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    16:26

    Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире

    Внешняя политика
    16:26
    Фото

    В Марокко почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    16:18

    Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегалов

    Другие страны
    16:13

    Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:11
    Фото

    В северо-западных районах почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    Лента новостей