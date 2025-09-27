Азербайджан увеличил производство кожи на 51,3%

В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 39,8 тыс. квадратных метров обработанной кожи.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 51,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 сентября этого года, в Азербайджане имелся запас готовой продукции в объеме 137,9 тыс. квадратных метров.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 64,5 тыс. квадратных метров кожи, что на 0,6 % больше по сравнению с 2023 годом.