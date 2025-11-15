Азербайджан увеличил производство бентонита более чем на 37%
Промышленность
15 ноября, 2025
- 15:20
В Азербайджане в январе-октябре этого года произведено 264,1 тыс. тонн бентонита, что на 37,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
По состоянию на 1 ноября этого года запасы готовой продукции в стране составили 243,1 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 253,1 тыс. тонн бентонита, что в 2 раза больше по сравнению с 2023 годом.
