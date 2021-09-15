Азербайджан увеличил производство автомобилей на 4%

В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 228,1 млн манатов

В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 228,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 1,8%.

За январь-август произведено 1 214 единиц легковых автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 сентября этого года запасы готовой продукции составили 239 единиц.

За 8 месяцев текущего года в Азербайджане произведено 432 единицы тракторов, что в 2,6 раза больше, чем за январь-август 2020 года. Запасы готовой продукции на 1 сентября составили 59 единиц.