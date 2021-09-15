О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил производство автомобилей на 4%

Азербайджан увеличил производство автомобилей на 4% В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 228,1 млн манатов
Промышленность
15 сентября 2021 г. 12:51
Азербайджан увеличил производство автомобилей на 4%

В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 228,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 1,8%.

За январь-август произведено 1 214 единиц легковых автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 сентября этого года запасы готовой продукции составили 239 единиц.

За 8 месяцев текущего года в Азербайджане произведено 432 единицы тракторов, что в 2,6 раза больше, чем за январь-август 2020 года. Запасы готовой продукции на 1 сентября составили 59 единиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan increases car production by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil istehsalını 4 % artırıb

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi