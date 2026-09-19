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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан увеличил производство арматуры более чем на 14%

    Промышленность
    • 19 сентября, 2026
    • 16:19
    Азербайджан увеличил производство арматуры более чем на 14%

    В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 264 тыс. тонн арматуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Только в августе в стране произведено 32,8 тыс. тонн арматуры, что на 3,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.

    На 1 сентября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 9,5 тыс. тонн запасов готовой продукции.

    В 2025 году в Азербайджане произведено 389 тыс. тонн арматуры, что на 11,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Государственный комитет статистики
    Azərbaycan armatur istehsalını 14 %-dən çox artırıb

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