Азербайджан увеличил производство арматуры более чем на 14%
Промышленность
- 19 сентября, 2026
- 16:19
В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 264 тыс. тонн арматуры.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только в августе в стране произведено 32,8 тыс. тонн арматуры, что на 3,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.
На 1 сентября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 9,5 тыс. тонн запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане произведено 389 тыс. тонн арматуры, что на 11,6% меньше по сравнению с 2024 годом.
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