Азербайджан увеличил производство арматуры более чем на 14%

В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 264 тыс. тонн арматуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в августе в стране произведено 32,8 тыс. тонн арматуры, что на 3,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.

На 1 сентября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 9,5 тыс. тонн запасов готовой продукции.

В 2025 году в Азербайджане произведено 389 тыс. тонн арматуры, что на 11,6% меньше по сравнению с 2024 годом.