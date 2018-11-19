Азербайджан увеличил импорт цемента в текущем году

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 38 207,64 тонны цемента на сумму 8,792,22 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта в годовом сравнении увеличились на 12 932,25 тонн (51,17%). Стоимость этих объемов импорта повысилась на 3 274,33 тыс. долларов (59,34%).

Импорт цемента составил 0,1% общих объемов импорта страны за 10 месяцев текущего года.