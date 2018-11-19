Азербайджан увеличил импорт цемента в текущем году

https://report.az/storage/news/54ce838bc7493196fb8cb35e7a057b6c/f421ffcd-76c4-4f30-9752-db0fc8a65153_292.jpg
Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 38 207,64 тонны цемента на сумму 8,792,22 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта в годовом сравнении увеличились на 12 932,25 тонн (51,17%). Стоимость этих объемов импорта повысилась на 3 274,33 тыс. долларов (59,34%).
Импорт цемента составил 0,1% общих объемов импорта страны за 10 месяцев текущего года.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости