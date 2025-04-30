Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота почти в 4 раза

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал золото на сумму 65,2 млн долларов США, что на 46,7 млн ​​долларов США (в 3,5 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал золото на сумму 65,2 млн долларов США, что на 46,7 млн ​​долларов США (в 3,5 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В марте Азербайджан экспортировал золото на сумму 25 млн долларов США, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 771,9 млн долларов США.