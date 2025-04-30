Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота почти в 4 раза

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал золото на сумму 65,2 млн долларов США, что на 46,7 млн долларов США (в 3,5 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В марте Азербайджан экспортировал золото на сумму 25 млн долларов США, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.
За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 771,9 млн долларов США.