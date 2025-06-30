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Азербайджан утроил доходы от экспорта золота

Азербайджан утроил доходы от экспорта золота Азербайджан экспортировал в январе-мае этого года золото на 121,3 млн долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Промышленность
30 июня 2025 г. 16:54
Азербайджан утроил доходы от экспорта золота

Азербайджан экспортировал в январе-мае этого года золото на 121,3 млн долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В мае Азербайджан экспортировал золота на сумму 25,9 млн долларов, что на 86,3% больше, чем годом ранее.

За первые пять месяцев текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1,4 млрд долларов США.

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