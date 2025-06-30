Азербайджан утроил доходы от экспорта золота

Азербайджан экспортировал в январе-мае этого года золото на 121,3 млн долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Азербайджан экспортировал в январе-мае этого года золото на 121,3 млн долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В мае Азербайджан экспортировал золота на сумму 25,9 млн долларов, что на 86,3% больше, чем годом ранее.

За первые пять месяцев текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1,4 млрд долларов США.