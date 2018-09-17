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    Азербайджан сократил добычу золота на 29%

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года в Азербайджане добыто 2 802,2 кг золота, что на 28,8% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, запасы готовой продукции на 1 сентября составили 25,3 кг.

    Добыча серебра в этом периоде выросла в 5,3 раза, составив 1 133,6 кг.

    Отметим, что в 2017 году в стране добыто 6,391 тонн золота, что в 3,4 раза больше, чем в 2016-м.

    Золото в Азербайджане добывается в Дашкесане (ЗАО AzerGold) и Гедабеке (Anglo-Asian Mining, Британия).

    Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота с Гедабекского месторождения осуществлена в 2009 году.

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