Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 года

В Азербайджане в рамках декарбонизации промышленного сектора планируется заменить газовые котлы электрическими котлами и высокотемпературными тепловыми насосами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обновленный отчет "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC 3.0).

В документе подчеркивается, что многие промышленные процессы зависят от топлива с высоким углеродным следом: "Поэтому электрификация - один из наиболее перспективных методов декарбонизации. В пищевой, химической и металлургической промышленности газовые котлы планируется заменить электрическими котлами и тепловыми насосами. Аналогичные подходы будут применяться в глиноземном производстве и нефтегазовом сегменте downstream. По мере роста доли возобновляемых источников энергии электрификация позволит существенно снизить углеродный след промышленности".

Согласно документу, промышленность является ключевым двигателем экономического роста и занятости, обеспечивая до 25% ВВП страны. Развитие отрасли определяется государственной политикой и активностью частного сектора, при этом ожидается дальнейший рост производства и, как следствие, увеличение выбросов парниковых газов. Именно поэтому декарбонизация становится одним из главных приоритетов климатической повестки.

"В 2022 году структура промышленности включала производство нефтегазовой продукции нижнего передела, неметаллических минералов (включая цемент), а также металлов - стали и алюминия. Сегмент нефтегазовой переработки демонстрирует устойчивый рост в течение последнего десятилетия за счет увеличения объемов выпуска и экспорта. Производство неметаллических минералов достигло 2,7 млн тонн клинкера - более чем на 50% выше уровня десятилетней давности. Производство металлов составило около 0,8 млн тонн, в основном за счет стали и алюминия.

Промышленный сектор в 2022 году произвел 8,9 млн тонн CO2-эквивалент. Основную часть - 6,3 млн тонн - обеспечивают нефтегазовая переработка и выпуск неметаллических минералов. Еще около 2 млн тонн приходятся на металлургию, химическую промышленность и производство продуктов питания и напитков. Оставшиеся 0,6 млн тонн - на строительство и выпуск строительных материалов", - говорится в документе.

Авторы отчета считают, что промышленность относится к числу наиболее сложных для декарбонизации секторов, поскольку многие процессы требуют высокотемпературного тепла, основаны на использовании углеводородного топлива и сопровождаются химическими реакциями, образующими сопутствующие выбросы, включая фторсодержащие газы.

"Создание промышленных парков способствует географической концентрации предприятий, что облегчает внедрение современных низкоуглеродных решений - переработки тепла и отходов, внедрения систем улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS), а также масштабной электрификации. За последнее десятилетие в стране создано несколько промышленных парков, при этом государственная политика направлена на повышение доли производимой здесь промпродукции в общем промышленном производстве до 15%", - отмечается в отчете.

Существующие меры включают государственные программы поддержки энергоэффективности, строительство завода по прямому восстановлению железа (DRI) как низкоуглеродной технологии производства, а также развитие крупных индустриальных зон, таких как Сумгайытский промышленный парк, Сумгайытский технологический парк и Комплекс по производству алюминия.

Согласно NDC, повышение энергоэффективности является одним из ключевых факторов сокращения выбросов, особенно в нефтегазовом сегменте. Улучшение энергоотдачи оборудования и модернизация производственных процессов позволят существенно снизить выбросы. В нефтегазовой и глиноземной промышленности значительный потенциал дает внедрение технологий обнаружения и устранения утечек (LDAR), которые сокращают неорганизованные выбросы метана.

В отчете среди ключевых мер до 2035 года выделяются повышение энергоэффективности в сегменте переработки нефти и газа; замена газовых котлов электрическими котлами и тепловыми насосами; внедрение LDAR-технологий для сокращения выбросов метана в downstream-сегменте нефтегазовой отрасли.

В NDC также подчеркивается, что достижение целей декарбонизации промышленности потребует значительных капитальных вложений в высокозатратные технологии. Наибольшие инвестиции предусматриваются в химической промышленности и сегменте неметаллических минералов, где запланирована масштабная электрификация. Важнейшими факторами успеха станут внедрение технологий инертного анода, развитие возобновляемой энергетики, модернизация сетевой инфраструктуры, а также повышение квалификации и переподготовка кадров.