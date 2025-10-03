Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

    Промышленность
    • 03 октября, 2025
    • 12:54
    Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

    Резидент Нефтчалинского промышленного квартала компания "Гедик Кайнак" экспортировала в Туркменистан вторую партию электродной продукции объемом 100 тонн.

    Как сообщает корреспондент Report из Нефтчалы, первая партия такого же объема была отправлена в эту страну несколько дней назад.

    Компания планирует поэтапно отправить в Туркменистан в общей сложности 600 тонн электродов.

    Директор "Гедик Кайнак" Талех Салманов сообщил, что компания была зарегистрирована как резидент квартала в 2021 году, и на предприятии в настоящее время производятся электроды 8 размеров 2 типов.

    По его словам, на следующем этапе на предприятии планируется начать производство электродов из нержавеющей стали и алюминия.

    Годовая производственная мощность предприятия, являющегося единственным производителем электродов в Азербайджане, составляет 330 тонн. На заводе, инвестиционная стоимость которого составляет 7,5 млн манатов, создано более 20 постоянных рабочих мест.

    Продукция, производимая на предприятии, выпускается на внутренний рынок под брендом "Geka", а также экспортируется в Ирак, Узбекистан и Туркменистан. В настоящее время ведутся переговоры о продажах в Россию и Казахстан.

    Нефтчалинский промышленный квартал экспорт Туркменистан
    Фото
    Видео
    Azərbaycan Türkmənistana elektrod ixracına başlayıb

    Последние новости

    13:16
    Фото

    Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"

    Медиа
    13:10
    Фото

    Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

    Внешняя политика
    13:10

    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    13:08

    В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

    Бизнес
    13:05

    В Азербайджане предлагается разработать карты конкуренции

    Бизнес
    13:03

    Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА

    Другие страны
    12:54

    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

    В регионе
    12:54
    Фото
    Видео

    Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

    Промышленность
    12:54

    Эрсин Татар посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей