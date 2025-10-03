Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

Резидент Нефтчалинского промышленного квартала компания "Гедик Кайнак" экспортировала в Туркменистан вторую партию электродной продукции объемом 100 тонн.

Как сообщает корреспондент Report из Нефтчалы, первая партия такого же объема была отправлена в эту страну несколько дней назад.

Компания планирует поэтапно отправить в Туркменистан в общей сложности 600 тонн электродов.

Директор "Гедик Кайнак" Талех Салманов сообщил, что компания была зарегистрирована как резидент квартала в 2021 году, и на предприятии в настоящее время производятся электроды 8 размеров 2 типов.

По его словам, на следующем этапе на предприятии планируется начать производство электродов из нержавеющей стали и алюминия.

Годовая производственная мощность предприятия, являющегося единственным производителем электродов в Азербайджане, составляет 330 тонн. На заводе, инвестиционная стоимость которого составляет 7,5 млн манатов, создано более 20 постоянных рабочих мест.

Продукция, производимая на предприятии, выпускается на внутренний рынок под брендом "Geka", а также экспортируется в Ирак, Узбекистан и Туркменистан. В настоящее время ведутся переговоры о продажах в Россию и Казахстан.