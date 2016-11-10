Азербайджан купит у Дагестана листовое стекло на 5 млн долларов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Каспийский завод листового стекла поставит в Азербайджан листовое стекло на 5 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Эксперт-Юг, соглашение о намерениях на поставку товаров подписано между заводом листового стекла и азербайджанской компанией Qlass Haus.

"Каспийский завод листового стекла" - крупнейшее предприятие Дагестана. Инвестиционный проект реализован в 2013 году. Проектная мощность завода - до 600 тонн листового стекла в сутки. В 2016 году на заводе планируется произвести не менее 190 тыс. тонн листового стекла, что на 13% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Отметим, что в 2015 году у завода начались финансовые проблемы из-за удорожания валютных кредитов. На заводе была введена процедура наблюдения.