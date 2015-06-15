​Азербайджан использует туннельный метод добычи золота в шахтах

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане на Гедабекском месторождении золота используется туннельный метод добычи золота в шахтах.

Как сообщает Report, консорциум Azerbaijan International Mining Company, который в течение 7 лет осуществляет деятельность на месторождения в Гедабеке, планирует расширить разработку залежей золота и меди на месторождении.

Консорциум создает новую производственную линию на заводе, обслуживающем самое крупное рудоносное месторождение Азербайджана.

Отметим, что Гедабекское месторождение, в котором государству принадлежит 51%, британской компании Anglo-Asian Mining Ltd - 49%, охватывает территорию в 400 гектаров. Здесь трудится около 500 сотрудников, в прошлом году на мировом рынке было продано 60 тысяч унций золота.

В этом году завод намерен увеличить производственные мощности. Помимо этого, наряду с геологической разведкой, в процессе добычи обогащенной руды консорциум приступил к использованию пещерных шахт. На первоначальном этапе из шахты глубиной 1 км и длиной 800 метров было добыто и переработано 200 тонн руды.