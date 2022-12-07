Азербайджан будет расширять использование экологически чистых технологий

В рамках стратегий ”Чистая окружающая среда“ и ”Страна зеленого роста“, определенных в соответствии с ”Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", с учетом масштабов глобальных климатических изменений, отражено значительн

В рамках стратегий ”Чистая окружающая среда“ и ”Страна зеленого роста“, определенных в соответствии с ”Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", с учетом масштабов глобальных климатических изменений, отражено значительное внимание к применению экологически чистых технологий, использованию чистых источников энергии, переработке отходов, восстановлению загрязненных территорий.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Самед Баширли заявил на презентации отчета "Азербайджан на пути зеленого развития“, проводимого по совместной инициативе министерства и Всемирного банка.

По его словам, в рамках рассматриваемого приоритета целью является эффективная реализация двух целей – качественной экологической среды и пространства “зеленой энергии”.

“В соответствии с национальными приоритетами распоряжением президента страны от 22 июля 2022 года утверждена ”Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы". Документ предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии с 17,3% в 2021 году до 24% в 2026 году, увеличение охвата процесса переработки отходов до 20%, в том числе 10% в регионах, экономию и восстановление ресурсов за счет совершенствования системы сортировки, переработки и повторного использования отходов. В то же время в результате реализации стратегии планируется ежегодный рост экономики страны в среднем на 3-4%, а ненефтегазового ВВП - в среднем на 5% в год, а также доведение доли частного сектора в экономике до 88%, увеличение объема ненефтегазового экспорта в 2026 году на 85% по сравнению с 2021 годом", - добавил замминистра.