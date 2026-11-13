В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
- 13 ноября, 2026
- 10:20
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В Баку задержан водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, совершивший автохулиганство и создавший угрозу жизни и здоровью других участников движения.
Об этом сообщили Report в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.
Водитель автомобиля ГАЗ-3110 с государственным регистрационным знаком 99-NE-294 Наджаф Мехдиев был направлен на медицинское освидетельствование, поскольку его поведение вызвало подозрения. Экспертиза подтвердила факт употребления им наркотических средств.
В отношении нарушителя составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, материалы дела направлены в суд.
Решением суда Н. Мехдиев приговорен к административному аресту сроком на 45 суток с лишением права управления транспортными средствами на один год.