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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев

    В Азербайджане в январе-октябре этого года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, выросло на 139 670 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    По состоянию на 1 ноября текущего года количество зарегистрированных застрахованных лиц достигло 5 467 767 человек.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Соцстрахование
    DSMF: 10 ayda sığortaolunanların sayı 140 min nəfərə yaxın artıb
    44 filmi
    44 filmi

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