В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев

В Азербайджане в январе-октябре этого года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, выросло на 139 670 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

По состоянию на 1 ноября текущего года количество зарегистрированных застрахованных лиц достигло 5 467 767 человек.