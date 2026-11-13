МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам

Развитие крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе Среднего коридора, а также укрепление транспортно-логистических связей являются важными условиями повышения устойчивости экономик стран Кавказа и Центральной Азии к внешним шокам.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора фонда по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

По оценке представителя МВФ, для снижения уязвимости экономик региона перед внешними кризисами особое значение имеют два фактора: укрепление региональной взаимосвязанности и развитие частного сектора.

"Во-первых, это взаимосвязанность и региональная торговля с партнерами - эти факторы всегда способствуют укреплению экономической устойчивости. Реализация инвестиционных проектов также имеет огромное значение. Мы знаем, что сейчас в регионе активно обсуждается развитие Среднего коридора", - отметил Р.Кардарелли.

Вторым важным направлением он назвал стимулирование частного сектора, подчеркнув, что именно бизнес выступает одним из основных драйверов экономического роста, способствует освоению новых рынков сбыта и диверсификации экономики.

По словам Р.Кардарелли, чрезмерная зависимость от одного сектора повышает уязвимость национальных экономик перед внешними потрясениями. В качестве примера он привел туристическую отрасль, серьезно пострадавшую во время пандемии COVID-19, а также нефтяной сектор, подверженный влиянию резких колебаний мировых цен.

"Сочетание региональной интеграции, в том числе посредством таких проектов, как Средний коридор, и развития частной инициативы позволит странам минимизировать потери в случае неблагоприятных сценариев в будущем и получить максимальную выгоду от благоприятной рыночной конъюнктуры", - добавил он.