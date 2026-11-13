Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам

    Экономика
    • 13 ноября, 2026
    • 10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам

    Развитие крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе Среднего коридора, а также укрепление транспортно-логистических связей являются важными условиями повышения устойчивости экономик стран Кавказа и Центральной Азии к внешним шокам.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора фонда по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

    По оценке представителя МВФ, для снижения уязвимости экономик региона перед внешними кризисами особое значение имеют два фактора: укрепление региональной взаимосвязанности и развитие частного сектора.

    "Во-первых, это взаимосвязанность и региональная торговля с партнерами - эти факторы всегда способствуют укреплению экономической устойчивости. Реализация инвестиционных проектов также имеет огромное значение. Мы знаем, что сейчас в регионе активно обсуждается развитие Среднего коридора", - отметил Р.Кардарелли.

    Вторым важным направлением он назвал стимулирование частного сектора, подчеркнув, что именно бизнес выступает одним из основных драйверов экономического роста, способствует освоению новых рынков сбыта и диверсификации экономики.

    По словам Р.Кардарелли, чрезмерная зависимость от одного сектора повышает уязвимость национальных экономик перед внешними потрясениями. В качестве примера он привел туристическую отрасль, серьезно пострадавшую во время пандемии COVID-19, а также нефтяной сектор, подверженный влиянию резких колебаний мировых цен.

    "Сочетание региональной интеграции, в том числе посредством таких проектов, как Средний коридор, и развития частной инициативы позволит странам минимизировать потери в случае неблагоприятных сценариев в будущем и получить максимальную выгоду от благоприятной рыночной конъюнктуры", - добавил он.

    Международный валютный фонд (МВФ) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    IMF: Orta Dəhliz və özəl sektor Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun iqtisadi dayanıqlığını artıracaq
    IMF: Middle Corridor, private sector to help Caucasus, Central Asian economies withstand external shocks
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    10:50
    Сбой Microsoft затронул разведку и федеральную полицию Австралии
    Другие страны
    10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев
    Финансы
    10:31
    Золото подорожало после падения до минимума более чем за год
    Экономика
    10:21
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Экономика
    10:20
    В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
    Происшествия
    10:18
    Фото
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    Армия
    10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам
    Экономика
    10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
    Экономика
    10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
    Другие страны
    Лента новостей