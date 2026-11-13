В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026

В Азербайджане стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2026 с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В учениях, проходящих в Центре военных игр Института военного управления, наряду с военнослужащими азербайджанской армии задействован также личный состав Департамента охраны ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственного агентства по охране стратегических объектов.

Выступивший на церемонии открытия генерал-майор Вугар Аливердиев передал участникам мероприятия приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и пожелал успехов в выполнении поставленных задач. Было отмечено, что к учениям привлечено более 200 человек личного состава из трех стран.

После выступлений участникам церемонии была представлена подробная информация о целях учений, поставленных задачах и деятельности соответствующих государственных структур.

Было отмечено, что целью регулярно проводимых учений является совершенствование координации совместных действий по охране региональных экономических проектов и стратегических объектов, развитие оперативных и аналитических навыков участников по обеспечению безопасности при транспортировке природных ресурсов.

Отметим, что командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2026, представляющие важное значение с точки зрения расширения взаимодействия и обмена опытом, продлятся до 20 ноября.