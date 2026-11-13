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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026

    Армия
    • 13 ноября, 2026
    • 10:18
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026

    В Азербайджане стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2026 с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в Минобороны.

    В учениях, проходящих в Центре военных игр Института военного управления, наряду с военнослужащими азербайджанской армии задействован также личный состав Департамента охраны ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственного агентства по охране стратегических объектов.

    Выступивший на церемонии открытия генерал-майор Вугар Аливердиев передал участникам мероприятия приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и пожелал успехов в выполнении поставленных задач. Было отмечено, что к учениям привлечено более 200 человек личного состава из трех стран.

    После выступлений участникам церемонии была представлена подробная информация о целях учений, поставленных задачах и деятельности соответствующих государственных структур.

    Было отмечено, что целью регулярно проводимых учений является совершенствование координации совместных действий по охране региональных экономических проектов и стратегических объектов, развитие оперативных и аналитических навыков участников по обеспечению безопасности при транспортировке природных ресурсов.

    Отметим, что командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2026, представляющие важное значение с точки зрения расширения взаимодействия и обмена опытом, продлятся до 20 ноября.

    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Командно-штабные учения Вооруженные силы Азербайджана Турция Грузия
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    "Eternity-2026": Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin birgə hərbi təlimi başlayıb
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