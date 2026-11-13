Золото подорожало после падения до минимума более чем за год

Стоимость золота на мировых рынках увеличилась на 1,1% после того, как на предыдущих торгах котировки опустились до наименьшего значения более чем за год.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

На 09:18 по бакинскому времени спотовая стоимость золота зафиксирована на отметке $3 918,59 за тройскую унцию. Американские фьючерсы с декабрьской поставкой прибавили 1%, поднявшись до $3 922,60. Вместе с тем за текущую неделю драгоценный металл подешевел на 3,6%.

По данным агентства, росту способствовали покупки по снизившимся ценам. Накануне, в четверг, котировки снизились до минимальной отметки с октября 2025 года на фоне удорожания нефти, а также опасений относительно ускорения инфляционного давления и возможного ужесточения процентной политики.

Согласно инструменту FedWatch компании CME, вероятность повышения ставки в США в декабре на 25 базисных пунктов оценивается в 89%, на 50 базисных пунктов - в 11%.

Трейдеры и инвесторы ожидают выхода данных по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, запланированного на 17:30 по бакинскому времени.

Серебро подорожало на 0,5%, до $50,27 за унцию, палладий - на 1,8%, до $1 011,65, платина - на 1%, до $1 533,29.