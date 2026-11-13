Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков

Странам Кавказа и Центральной Азии для диверсификации торговли и повышения устойчивости к внешним шокам следует сосредоточиться на структурных реформах, а не на промышленной политике и экспортных субсидиях.

Как передает Report, об этом сообщил старший экономист Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Флориан Миш на презентации регионального экономического обзора фонда по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

По его словам, регион по-прежнему отстает по одному из ключевых показателей диверсификации торговли - разнообразию экспортируемой продукции.

"Страны с более диверсифицированной экономикой, как правило, демонстрируют меньшую волатильность выпуска и обладают большей устойчивостью к внешним шокам спроса", - отметил Ф. Миш.

Оценивая эффективность инструментов государственной поддержки, эксперт указал на высокую стоимость экспортных субсидий, предоставляемых в рамках промышленной политики. По его словам, хотя такие меры могут обеспечить краткосрочный рост производства и доходов в отдельных секторах, они одновременно усиливают инфляционное давление и создают значительную нагрузку на государственный бюджет. В результате совокупный эффект от их применения может оказаться отрицательным.

Кроме того, эмпирические исследования МВФ показывают, что промышленная политика либо не обеспечивает существенного повышения уровня диверсификации торговли, либо ее влияние на этот показатель оказывается практически нулевым.

В качестве более эффективной альтернативы Ф. Миш выделил структурные реформы, в частности дерегулирование и перераспределение государственных расходов, которые не требуют значительных бюджетных затрат.

"Согласно моделям фонда, от 15% до 20% потенциальных потерь потребления в результате внешних шоков, например изменений тарифной политики США, можно компенсировать исключительно за счет проведения таких реформ. В долгосрочной перспективе диверсификации торговли также способствуют инвестиции в высшее образование и повышение гибкости рынка труда", - заявил он.