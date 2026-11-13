İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    IMF: Struktur islahatları xarici şoklardan yaranan itkilərin 20 %-ə qədərini kompensasiya edə bilər

    İqtisadiyyat
    • 13 noyabr, 2026
    • 10:31
    IMF: Struktur islahatları xarici şoklardan yaranan itkilərin 20 %-ə qədərini kompensasiya edə bilər

    Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ticarəti şaxələndirmək və xarici şoklara qarşı dayanıqlılığı artırmaq üçün sənaye siyasəti və ixrac subsidiyalarına deyil, struktur islahatlarına diqqət yetirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş iqtisadçısı Florian Miş fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional iqtisadi icmalının Özbəkistanda keçirilən təqdimatında bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Özbəkistan
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Florian Misch: Structural reforms can offset up to 20% of losses from external shocks
    44 filmi
    44 filmi

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