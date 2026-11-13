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    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта

    Экономика
    • 13 ноября, 2026
    • 10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта

    Страны Кавказа и Центральной Азии отстают от среднемировых показателей по уровню диверсификации товарного экспорта.

    Как передает Report, об этом сообщил старший экономист Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Флориан Миш на презентации регионального экономического обзора фонда по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

    По его словам, по объемам импорта, географии торговых партнеров и разнообразию ввозимой продукции регион в целом соответствует общемировым тенденциям. Однако в экспортной сфере сохраняются существенные уязвимости, связанные с высокой концентрацией поставок на ограниченном числе товарных позиций.

    "Регион фактически находится на одном уровне с остальным миром по географии экспортных и импортных рынков, а также по ассортименту импортируемых товаров. Однако он отстает по разнообразию экспортируемой продукции. Иными словами, товарная структура экспорта региона остается относительно концентрированной", - отметил Ф. Миш.

    Представитель МВФ пояснил, что для оценки степени диверсификации эксперты фонда используют индекс в диапазоне от 0 до 1: значение 1 соответствует полной диверсификации, а 0 - полной концентрации экспорта.

    Согласно анализу фонда, наиболее низкий уровень диверсификации экспортной корзины характерен для стран региона, специализирующихся на экспорте нефти. Государства, импортирующие углеводороды, демонстрируют несколько лучшие результаты, однако в большинстве случаев также не достигают среднемировых показателей.

    При этом за последние 20 лет в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии не наблюдалось существенного прогресса в диверсификации экспорта. Более того, в некоторых государствах ситуация ухудшилась: товарная структура экспорта со временем стала еще более концентрированной.

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    IMF: Caucasus, Central Asian countries lag behind in export diversification
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