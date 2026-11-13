IMF: Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ixracın şaxələndirilməsi səviyyəsinə görə geri qalır
İqtisadiyyat
- 13 noyabr, 2026
- 10:26
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Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri əmtəə ixracının şaxələndirilməsi səviyyəsinə görə dünya üzrə orta göstəricilərdən geri qalır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş iqtisadçısı Florian Niş fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional iqtisadi icmalının Özbəkistanda keçirilən təqdimatında məlumat verib.
Xəbər yenilənir
МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
IMF: Caucasus, Central Asian countries lag behind in export diversification
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