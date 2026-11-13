İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    IMF: Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ixracın şaxələndirilməsi səviyyəsinə görə geri qalır

    İqtisadiyyat
    • 13 noyabr, 2026
    • 10:26
    IMF: Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ixracın şaxələndirilməsi səviyyəsinə görə geri qalır

    Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri əmtəə ixracının şaxələndirilməsi səviyyəsinə görə dünya üzrə orta göstəricilərdən geri qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş iqtisadçısı Florian Niş fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional iqtisadi icmalının Özbəkistanda keçirilən təqdimatında məlumat verib.

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