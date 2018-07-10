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    Азербайджан будет экспортировать ковры в Японию

    Об этом сказал председатель правления ОАО Азерхалча Видади Мурадов© Report

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Во всех странах мира имеется спрос на азербайджанские ковры".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов на научно-практической конференции по развитию ковроткачества в Баку.

    По его словам, к концу этого года будет подписан контракт на экспорт ковров из Азербайджана в Японию: "Мы отправили им образцы".

    В.Мурадов также отметил, что в следующем году в стране будет построено 10 ковровых фабрик: 

    "Тем самым количество таких фабрик достигнет 30. В регионах также строятся пункты заготовок шерсти".

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