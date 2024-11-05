Предприятия в промзонах Азербайджана с 2018 года продали автомобилей на 360 млн манатов

10:49

С 2018 года по 1 октября 2024 года в Азербайджане продано автомобилей на 360 млн манатов, произведенных на предприятиях в промышленных зонах страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

При этом, в январе-сентябре 2024 года из Гаджигабульского промышленного парка продан 1901 автомобиль на 53,86 млн манатов, из Нефтчалинского промышленного квартала - 1072 автомобиля на 25,9 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи автомобилей выросли примерно на 60%.

В промышленных зонах производятся автомобили марок Chevrolet, Isuzu, VGV, UAZ, Lada, Khazar и другие.