О нас

Электромобили в Армении подорожают на 15%

Электромобили в Армении подорожают на 15% Электромобили в Армении могут подорожать примерно на 15% - в размере таможенной пошлины, которую придется платить владельцам, не успевшим импортировать машину по квотам на беспошлинный ввоз.
Промышленность
5 ноября 2024 г. 10:05
Электромобили в Армении подорожают на 15%

Электромобили в Армении могут подорожать примерно на 15% - в размере таможенной пошлины, которую придется платить владельцам, не успевшим импортировать машину по квотам на беспошлинный ввоз.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на импортеров автомобилей.

В первой половине октября стало известно, что Армения исчерпала все 8 тыс. квот на беспошлинный импорт электромобилей.

Ранее многие импортеры, заказавшие электромобили еще в летние месяцы, в октябре оказались перед неприятным фактом, что завезти машину "даром" уже не получится. В частности, в тупиковой ситуации оказались граждане, заказавшие автомобиль не для перепродажи, а для семейного пользования. Многие просто не в состоянии платить дополнительные 2 млн драмов (около 5 тыс. долларов) за "растаможку" электромобиля.

Напомним, что квоты ЕАЭС на беспошлинный ввоз электромобилей Армения стала получать с 2022 года: в первый год она составила 7 тыс. машин, но по ней было завезено чуть меньше 2 700 машин. В 2023 году квота выросла до 8 тыс., но завезли менее 5 тыс. В 2024 году электромобилей ввезли намного больше, в том числе и потому, что в республике расширилась заправочная сеть.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Баку за 9 месяцев частным сектором выполнено 90% строительных работ
В Баку за 9 месяцев частным сектором выполнено 90% строительных работ
4 ноября 2024 г. 16:16
Доля Баку в промпроизводстве Азербайджана превысила 83%
Доля Баку в промпроизводстве Азербайджана превысила 83%
4 ноября 2024 г. 13:19
Производимые в Агдамском промпарке стройматериалы используются в восстановлении освобожденных территорий
Производимые в Агдамском промпарке стройматериалы используются в восстановлении освобожденных территорий
1 ноября 2024 г. 15:45
Азерипек сократил экспортные доходы в 4 раза
"Азерипек" сократил экспортные доходы в 4 раза
1 ноября 2024 г. 13:57
В этом году экспортные доходы Азералюминиум выросли более чем на 9%
В этом году экспортные доходы "Азералюминиум" выросли более чем на 9%
1 ноября 2024 г. 12:05
Рухин Джафаров ушел с поста директора завода Azon
Рухин Джафаров ушел с поста директора завода Azon
1 ноября 2024 г. 09:37
В Бакинский приборостроительный завод назначен новый директор
В Бакинский приборостроительный завод назначен новый директор
1 ноября 2024 г. 09:33
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
31 октября 2024 г. 17:15
Сменился директор дочерней компании AzerGold 
Сменился директор дочерней компании AzerGold 
31 октября 2024 г. 11:42
Объявлена стоимость строительства завода по производству удобрений в Сумгайыте
Объявлена стоимость строительства завода по производству удобрений в Сумгайыте
30 октября 2024 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi