Электромобили в Армении подорожают на 15%

Электромобили в Армении могут подорожать примерно на 15% - в размере таможенной пошлины, которую придется платить владельцам, не успевшим импортировать машину по квотам на беспошлинный ввоз.

Электромобили в Армении могут подорожать примерно на 15% - в размере таможенной пошлины, которую придется платить владельцам, не успевшим импортировать машину по квотам на беспошлинный ввоз.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на импортеров автомобилей.

В первой половине октября стало известно, что Армения исчерпала все 8 тыс. квот на беспошлинный импорт электромобилей.

Ранее многие импортеры, заказавшие электромобили еще в летние месяцы, в октябре оказались перед неприятным фактом, что завезти машину "даром" уже не получится. В частности, в тупиковой ситуации оказались граждане, заказавшие автомобиль не для перепродажи, а для семейного пользования. Многие просто не в состоянии платить дополнительные 2 млн драмов (около 5 тыс. долларов) за "растаможку" электромобиля.

Напомним, что квоты ЕАЭС на беспошлинный ввоз электромобилей Армения стала получать с 2022 года: в первый год она составила 7 тыс. машин, но по ней было завезено чуть меньше 2 700 машин. В 2023 году квота выросла до 8 тыс., но завезли менее 5 тыс. В 2024 году электромобилей ввезли намного больше, в том числе и потому, что в республике расширилась заправочная сеть.