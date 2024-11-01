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Производимые в Агдамском промпарке стройматериалы используются в восстановлении освобожденных территорий

Производимые в Агдамском промпарке стройматериалы используются в восстановлении освобожденных территорий Стройматериалы, производимые на предприятиях в Агдамском промышленном парке, начали использовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Промышленность
1 ноября 2024 г. 15:45
Производимые в Агдамском промпарке стройматериалы используются в восстановлении освобожденных территорий

Стройматериалы, производимые на предприятиях в Агдамском промышленном парке, начали использовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, под управлением которого находится промпарк.

В ведомстве отметили, что кровельные материалы, обои, строительные блоки, железные и металлические двери, жалюзи, перила и перегородки, металлические сетки и другая продукция используются при строительстве и восстановлении сел в Агдамском, Джебраильском, Лачынском, Кяльбаджарском районах.

Статус резидента Агдамского промышленного парка получили 28 компаний с общим объемом инвестиций 260 млн манатов, еще четыре предпринимателя получили статус нерезидента. В парке начали работу 9 предприятий, создано более 370 постоянных рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında istehsal edilən məhsulların istifadəsinə başlanılıb

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