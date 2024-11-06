Резиденты промпарка в Мингячевире за 9 месяцев экспортировали продукции на 33 млн манатов

17:54

Резиденты Мингячевирского промышленного парка за январь-сентябрь текущего года произвели продукции на 40,7 млн манатов, на экспорт отправлено товаров на 33,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, которое управляет парком.

Всего до настоящего времени резидентами промпарка произведено продукции на 313 млн манатов, из которых продукция на 267 млн манатов под брендом "Made In Azerbaijan" экспортирована в Турцию, Россию и другие страны.

Агентство отмечает, что суммарный объем инвестиций резидентов парка на 1 октября 2024 года оценивается 159 млн манатов, создано более 500 постоянных рабочих мест.