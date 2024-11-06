О нас

Резиденты промпарка в Мингячевире за 9 месяцев экспортировали продукции на 33 млн манатов

Резиденты промпарка в Мингячевире за 9 месяцев экспортировали продукции на 33 млн манатов 17:54
Промышленность
6 ноября 2024 г. 18:07
Резиденты промпарка в Мингячевире за 9 месяцев экспортировали продукции на 33 млн манатов

Резиденты Мингячевирского промышленного парка за январь-сентябрь текущего года произвели продукции на 40,7 млн манатов, на экспорт отправлено товаров на 33,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, которое управляет парком.

Всего до настоящего времени резидентами промпарка произведено продукции на 313 млн манатов, из которых продукция на 267 млн манатов под брендом "Made In Azerbaijan" экспортирована в Турцию, Россию и другие страны.

Агентство отмечает, что суммарный объем инвестиций резидентов парка на 1 октября 2024 года оценивается 159 млн манатов, создано более 500 постоянных рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mingəçevir Sənaye Parkından 9 ayda 33,3 milyon manatlıq məhsul ixrac edilib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi