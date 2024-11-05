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Агентство: Резидентами промзон в Азербайджане за 10 месяцев стали 27 субъектов предпринимательства

Агентство: Резидентами промзон в Азербайджане за 10 месяцев стали 27 субъектов предпринимательства В январе-октябре этого года 27 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах Азербайджана.
Промышленность
5 ноября 2024 г. 17:11
Агентство: Резидентами промзон в Азербайджане за 10 месяцев стали 27 субъектов предпринимательства

В январе-октябре этого года 27 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно данным, 13 из них зарегистрированы как резиденты Агдамского промышленного парка, 6 - Экономической зоны Аразской долины, 2 - Сумгайытского химического промышленного парка, 1 - Пираллахинского промышленного парка, 1 - Гаджигабульского промышленного парка, 2 - Масаллинского промышленного квартала, 2 - Сабирабадского промышленного квартала.

Резиденты планируют инвестировать более 213 млн манатов и создать свыше 2600 постоянных рабочих мест.

До настоящего времени статус резидента в промышленных зонах получили 129 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций в размере более 7 млрд 820 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: Sənaye zonalarında 10 ayda 27 sahibkarlıq subyekti rezidentlik alıb

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