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Рабочие завода Michelin в Шоле планируют выйти на манифестацию 8 ноября

Рабочие завода Michelin в Шоле планируют выйти на манифестацию 8 ноября Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября.
Промышленность
7 ноября 2024 г. 16:43
Рабочие завода Michelin в Шоле планируют выйти на манифестацию 8 ноября

Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Работники (завода) в Шоле продолжают свое протестное движение против этого решения. На пятницу запланирована манифестация", - указывает телеканал.

Отмечается, что забастовка также начнется на заводе Michelin рядом с городом Клермон-Ферран.

Ранее рабочие завода Michelin в Шоле объявили забастовку после заявления компании о закрытии.

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