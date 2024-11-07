Рабочие завода Michelin в Шоле планируют выйти на манифестацию 8 ноября

Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Работники (завода) в Шоле продолжают свое протестное движение против этого решения. На пятницу запланирована манифестация", - указывает телеканал.
Отмечается, что забастовка также начнется на заводе Michelin рядом с городом Клермон-Ферран.
Ранее рабочие завода Michelin в Шоле объявили забастовку после заявления компании о закрытии.