"АвтоВАЗ" вновь приостановил производство

"АвтоВАЗ" ввел простой на линиях по выпуску Lada Granta и Lada Niva в Тольятти на всю текущую неделю, часть производственных линий на этой неделе компания запустит лишь на два дня.

"АвтоВАЗ" ввел простой на линиях по выпуску Lada Granta и Lada Niva в Тольятти на всю текущую неделю, часть производственных линий на этой неделе компания запустит лишь на два дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя "АвтоВАЗа", из-за недостатка электронных компонентов линия N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) тольяттинского завода будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Линия B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) будет работать 21-22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Завод "Лада Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для "Лада Имидж" для сервисного и послепродажного обслуживания, отметили в компании.

Режим полной рабочей недели сохраняется для служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству.

Подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада Сервис", продолжают работать в режиме полного дня.