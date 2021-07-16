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"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях

"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях "Автоваз" на один день приостановил производство на линиях сборки автомобилей семейства Lada Granta (линия №5) и Lada Niva (линия №3) в связи с перебоями с поставками электронных компонентов "Bosh Самара".
Промышленность
16 июля 2021 г. 11:32
Автоваз приостановил на один день производство на двух линиях

"Автоваз" на один день приостановил производство на линиях сборки автомобилей семейства Lada Granta (линия №5) и Lada Niva (линия №3) в связи с перебоями с поставками электронных компонентов "Bosh Самара".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на пресс-службу "Автоваза".

"В связи с перебоями в поставках электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара" сегодня "Автоваз" вынужден приостановить на один день работу сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva. Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка", - говорится в сообщении.

"Автоваз" дважды на этой неделе приостанавливал выпуск некоторых моделей в связи с недопоставками электронных комплектующих Bosh.

В среду была остановлена на сутки работа линии B0, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо.

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Версия на азербайджанском языке “Avtovaz” “Lada Granta” və “Niva”nın istehsalını bir sutkalıq dayandırır

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