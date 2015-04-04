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    ​АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ ведут переговоры об организации сборки российских машин в Иране

    АвтоВАЗ экспортирует автомобили в основном в Казахстан, Азербайджан и на Украину

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ", ГАЗ и КамАЗ ведут переговоры с Ираном об организации в стране производства по сборке российских автомобилей.

    По сообщениям Report, об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

    "В настоящий момент ряд российских автомобильных компаний ведет переговоры с иранской стороной относительно организации сборочного производства российских автомобилей в Иране (ОАО "АвтоВАЗ", ГАЗ, на начальном этапе — КамАЗ). Однако конкретные договоренности еще не достигнуты", — сказали в ведомстве.

    АвтоВАЗ экспортирует автомобили в основном в Казахстан, Азербайджан и на Украину, незначительные объемы отправляются в Европу, на Ближний Восток и в страны Латинской Америки. Компания не исключала запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada Granta в Египте, а в 2016 году намерена запустить производство в Казахстане.

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