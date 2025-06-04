Автоконцерны США могут перенести часть производств в КНР

Крупнейшие американские автопроизводители и их поставщики рассматривают возможность переноса производства некоторых запчастей в Китай из-за приостановки экспорта китайских редкоземельных металлов (РЗМ).

Крупнейшие американские автопроизводители и их поставщики рассматривают возможность переноса производства некоторых запчастей в Китай из-за приостановки экспорта китайских редкоземельных металлов (РЗМ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников, автопроизводители в США опасаются, что через несколько недель им придется остановить выпуск ряда автомобилей из-за нехватки РЗМ. Для обхода экспортного контроля они могут начать производство электромоторов на китайских заводах или поставлять изготовленные в Америке моторы в Китай для установки магнитов, изготовленных из сплавов редкоземельных элементов. Ограничения распространяются только на магниты, а не на готовые детали.

Отмечается, что 90% мировых поставок редкоземельных металлов совершает Китай. Редкоземельные магниты сохраняют работоспособность при высоких температурах, поэтому широко применяются при производстве смартфонов и истребителей F-35. Благодаря редкоземельным магнитам автомобили с электромотором могут развивать высокие скорости.