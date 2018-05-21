Алтайский край будет закупать у Азербайджана хлопчатобумажную нить

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Алтайский край намерен закупать у Азербайджана хлопчатобумажную нить.

Об этом Report заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, который находился в Баку для участия на Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности и Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке.

По его словам, в Баку приезжали представители компании "Лакаса-текс", специализирующейся на производстве махровых изделий.

"Уже имеется договоренность. Представители компании съездили на вашу ткацкую фабрику, которая была введена в строй в 2012 году. Им понравилась фабрика. Думаем, там тоже будет заключен договор и будем покупать эту нить", - заключил В.Мещеряков.