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Агентство развития экономических зон и Технополис "Химград" создадут в Азербайджане совместную компанию

Агентство развития экономических зон и Технополис "Химград" создадут в Азербайджане совместную компанию Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана и Технополис "Химград" Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание совместной компании.
Промышленность
21 мая 2024 г. 21:20
Агентство развития экономических зон и Технополис Химград создадут в Азербайджане совместную компанию

Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана и Технополис "Химград" Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание совместной компании.

Как сообщает Report, подписание документа состоялось в рамках XV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани.

Согласно документу, новая компания будет оператором специальной зоны площадью 10 гектаров, расположенной на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Основной задачей компании станет активное привлечение в Азербайджан российских и узбекских предпринимателей для создания производственных предприятий в указанной промышленной зоне.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi ilə Ximqrad Texnopolis Azərbaycanda birgə şirkət yaradacaq

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