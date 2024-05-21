Агентство развития экономических зон и Технополис "Химград" создадут в Азербайджане совместную компанию

Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана и Технополис "Химград" Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание совместной компании.

Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана и Технополис "Химград" Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание совместной компании.

Как сообщает Report, подписание документа состоялось в рамках XV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани.

Согласно документу, новая компания будет оператором специальной зоны площадью 10 гектаров, расположенной на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Основной задачей компании станет активное привлечение в Азербайджан российских и узбекских предпринимателей для создания производственных предприятий в указанной промышленной зоне.