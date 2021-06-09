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Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ

Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ Начальник Гарадагского районного управления полиции освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
9 июня 2021 г. 09:28
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
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Начальник Гарадагского районного управления полиции освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, полковник полиции Исфандияр Мехбалиев был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.

На его место пока нет назначения.

Отметим, что И.Мехбалиев является зятем бывшего помощника президента, экс-начальника отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова.

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