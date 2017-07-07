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    Змеи заполонили дом жителя Имишли - ФОТО

    Неоднократное истребление змей не решает проблему© Report.az

    Имишли. 7 июля. REPORT.AZ/ В Имишли змеи заполонили дом.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент имеет место в селе Гарагювендикли.

    В частном доме жителя села Ханыша Бабаева в последние дни возросла опасность. Змеи вползают в дом из различных мест. По словам владельца дома, дети от страха не могут спать дома.

    Неоднократное истребление змей не решает проблему.

    Представители исполнительной власти и муниципалитета подтвердили данный факт, сообщив, что в доме несколько раз проводилось распыление лекарственными средствами, но змеи возвращаются.

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