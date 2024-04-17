Журналиста Джамиля Мамедли приговорили к 6 годам тюрьмы за вымогательство

Журналист Джамиль Мамедли приговорен к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Журналист Джамиль Мамедли приговорен к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор вынесен в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Прокурор Самир Мамедов просил суд приговорить обвиняемого к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Мамедли был привлечен к уголовной ответственности в январе прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору), 182.2.2 (повторное вымогательство с угрозами) и 221.2.2 УК (хулиганство).