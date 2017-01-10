Масаллы. 10 января. REPORT.AZ/ Жителя Масаллинского района ранили из пистолета, изготовленного кустарным способом.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Еян Масаллинского района 36-летний Гадиров Хагани был госпитализирован в Масаллинскую районную центральную больницу.

Инцидент произошел около санатория "Истису". По предварительной информации, Х.Гадиров был избит двумя жителями поселка Аркиван, после чего был ранен из пистолета.

Инцидент произошел на почве конфликта.

По факту начато расследование в Масаллинском районном отделе полиции.