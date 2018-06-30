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    Жителя Хырдалана избил до смерти брат сожительницы

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Житель Хырдалана был избит до смерти братом сожительницы.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 28 июня поступила информация о смерти от инфаркта проживающего в городе Хырдалан Пярвиза Хабибова.

    В результате расследования, проведенного в связи с этим сотрудниками органов полиции и прокуратуры, стало известно, что П.Хабибов 22 июня был избит братом своей сожительницы Н.Агакишиевой Алекпером и умер у себя дома.

    В результате принятых мер А.Агакишиев был задержан.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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