Жителя Хырдалана избил до смерти брат сожительницы

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Житель Хырдалана был избит до смерти братом сожительницы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 28 июня поступила информация о смерти от инфаркта проживающего в городе Хырдалан Пярвиза Хабибова.

В результате расследования, проведенного в связи с этим сотрудниками органов полиции и прокуратуры, стало известно, что П.Хабибов 22 июня был избит братом своей сожительницы Н.Агакишиевой Алекпером и умер у себя дома.

В результате принятых мер А.Агакишиев был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.