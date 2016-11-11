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    Жителя Баку избили в чайхане за нецензурные слова

    Случай зарегистрирован в Насиминском районе

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в чайхане был избит мужчина, находившийся там со своими друзьями. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Насиминском районе.

    Согласно информации, Садыгов Анар Габиб оглу 1978 года рождения громко выругался. Ему сделали замечание люди, сидевшие за соседним столом. В результате между ними возникла драка, А.Садыгов был избит. Он получил тяжелые телесные повреждения. 

    А.Садыгов госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

    По факту ведется расследование.

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