Житель Тертера убил сожителя своей бывшей жены

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Тертерском районе совершено убийство.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Согласно информации, житель Тертерского района Гусейнов Вугар Сабир оглу на почве конфликта убил 35-летнего Танрывердиева Гарахана Ровшан оглу, нанеся ему два удара ножом.

Отметим, что В.Гусейнов развелся со своей женой Джамилей Ахмедовой. После этого Дж.Ахмедова жила в гражданском браке с Г.Танрывердиевым. Ревнуя свою бывшую жену, В.Гусейнов пришел на их съемную квартиру, поспорил с ним и совершил убийство.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию В.Гусейнова.