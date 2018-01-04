 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Тертера поранился лагундой, ему пришлось ампутировать пальцы

    Тертер. 4 января. REPORT.AZ/ Житель Тертерского района поранился лагундой, в результате чего ему пришлось ампутировать пальцы.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Гайнаг.

    Местный житель Полад Джумшуд оглу Мамедов 1992 г.р. поранился лагундой.

    Потерпевшего доставили в Тертерскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния больного, его пришлось направить в Бардинскую центральную районную больницу.

    Как заявили в медицинском учреждении, мужчину прооперировали и ему ампутировали пальцы левой руки. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi