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Житель Сумгайыта убил родственника, возбуждено уголовное дело

Житель Сумгайыта убил родственника, возбуждено уголовное дело 1 марта около 18 часов на территории города Сумгайыта было совершено убийство.
Происшествия
1 марта 2024 г. 19:49
Житель Сумгайыта убил родственника, возбуждено уголовное дело

1 марта около 18 часов на территории города Сумгайыта было совершено убийство.

Как сообщили Report в прокуратуре города Сумгайыта, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Джейхун Рзаев (1976 г р), в ходе ссоры, возникшей на почве семейного конфликта, нанес ножевые ранения своему зятю Ниджату Салахову, а затем попытался покончить с собой, выпив химический раствор.

Джейхун Рзаев задержан, ему оказана медицинская помощь в больнице.

По данному факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство) и проводится предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt sakini qohumunu qətlə yetirib, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

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