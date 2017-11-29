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    Житель Сумгайыта нанес себе ножевое ранение из-за любимой девушки

    Его состояние оценивается как тяжелое

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 22-летний парень пытался покончить с собой из-за любимой девушки.

    Как сообщает Report, житель поселка Тагиев, Эльхан Гамидли 1995 г.р. нанес себе ножевое ранение и попытался совершить самоубийство.

    В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

    В ходе расследования выяснилось, что он хотел покончить с собой из-за расставания с любимой девушкой.

    По факту в Прокуратуре Сумгайыта ведется расследование.

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