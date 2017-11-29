Житель Сумгайыта нанес себе ножевое ранение из-за любимой девушки

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 22-летний парень пытался покончить с собой из-за любимой девушки.

Как сообщает Report, житель поселка Тагиев, Эльхан Гамидли 1995 г.р. нанес себе ножевое ранение и попытался совершить самоубийство.

В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

В ходе расследования выяснилось, что он хотел покончить с собой из-за расставания с любимой девушкой.

По факту в Прокуратуре Сумгайыта ведется расследование.