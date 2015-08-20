​Житель столицы задержан за продажу земли по поддельным документам

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Житель города Баку задержан за продажу земли по поддельным документам. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации, сотрудниками Сураханского районного управления полиции выявлено, что в январе 2014 года житель города Баку Джафар Аминов продал по поддельным документам земельный участок стоимостью 29 000 манатов жительнице столицы Хураман Рустамовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.