 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Житель столицы задержан за продажу земли по поддельным документам

    По данному факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Житель города Баку задержан за продажу земли по поддельным документам. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

    По информации, сотрудниками Сураханского районного управления полиции выявлено, что в январе 2014 года житель города Баку Джафар Аминов продал по поддельным документам земельный участок стоимостью 29 000 манатов жительнице столицы Хураман Рустамовой.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi