Житель Шеки скончался в результате неосторожного обращения с ружьем  

Житель Шеки скончался от выстрела из охотничьего ружья.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Шекинской региональной группы МВД.
Отмечается, что сегодня в полуденные часы житель села Охуд Шекинского района Джумай Саламов (1981 года рождения) получил огнестрельное ранение, и скончался по дороге в больницу.
По предварительной версии, Джамал Саламов, находясь за рулем автомобиля брата марки "УАЗ", в результате неосторожного обращения с ружьем, получил смертельное ранение.
Сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия.
По факту ведется расследование.