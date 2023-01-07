Житель Шеки скончался в результате неосторожного обращения с ружьем

Житель Шеки скончался от выстрела из охотничьего ружья.

Житель Шеки скончался от выстрела из охотничьего ружья.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Шекинской региональной группы МВД.

Отмечается, что сегодня в полуденные часы житель села Охуд Шекинского района Джумай Саламов (1981 года рождения) получил огнестрельное ранение, и скончался по дороге в больницу.

По предварительной версии, Джамал Саламов, находясь за рулем автомобиля брата марки "УАЗ", в результате неосторожного обращения с ружьем, получил смертельное ранение.

Сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование.