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Житель Шеки скончался в результате неосторожного обращения с ружьем  

Житель Шеки скончался в результате неосторожного обращения с ружьем   Житель Шеки скончался от выстрела из охотничьего ружья.
Происшествия
7 января 2023 г. 18:41
Житель Шеки скончался в результате неосторожного обращения с ружьем  

Житель Шеки скончался от выстрела из охотничьего ружья.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Шекинской региональной группы МВД.

Отмечается, что сегодня в полуденные часы житель села Охуд Шекинского района Джумай Саламов (1981 года рождения) получил огнестрельное ранение, и скончался по дороге в больницу.

По предварительной версии, Джамал Саламов, находясь за рулем автомобиля брата марки "УАЗ", в результате неосторожного обращения с ружьем, получил смертельное ранение.

Сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəki sakini ov tüfəngi ilə özünü öldürüb

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