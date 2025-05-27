Житель Шамкира погиб при попытке разжечь костер

Житель Шамкира погиб при попытке разжечь костер

В Шамкирском районе 58-летний мужчина поджег себя при попытке сжечь мусор.

Как сообщает местное бюро Report, трагический инцидент произошел в поселке Самед Вургун.

Житель поселка Намиг Гурбанов (1967 г.р.) получил смертельные ожоги при попытке сжечь бытовые отходы на своем участке.

При розжиге костра он плеснул в огонь бензин, что привело к мощной вспышке пламени. Гурбанов получил обширные термические ожоги тела.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. По факту ведется расследование.