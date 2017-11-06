Житель Шамахы пытался покончить с собой, бросившись в глубокий колодец

Шамаха. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 55-летний мужчина пытался покончить с собой, бросившись в колодец с водой.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Шарадиль.

Так, житель этого села Алимухтар Маис оглу Мухтаров 1962 г.р. бросился в 12-метровый колодец во дворе своего дома. Увидев это, брат Мухтарова сразу извлек его из колодца. А. Мухтаров с тяжелыми телесными повреждениями был помещен в Шамахинскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, пострадавший был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

По сообщению близких, А. Мухтаров является душевнобольным.